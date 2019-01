DAG 5: Team Bosvelt wint quiz, Kayserispor toetje op slotdag

9.30 uur. Dag 5 is aangebroken. De laatste 24 uur op Turkse bodem ook voor GA Eagles. En niet voor het eerst is het nat en grijs buiten en doet het pompeuze zwembad wat desolaat aan. Maar de Turkse Hiemstra's lijken het dit keer zo waar een keer eens: later op de ochtend droger en de zon komt erbij. Hoewel enige scepsis op zijn plaats blijft - is de laatste dagen wel gebleken - zou zonneschijn wel treffend zijn op de slotdag van het Deventer trainingskamp in Turkije waar Go Ahead louter positivisme en vrolijkheid uitstraalt.

Voor de selectie van GA Eagles prijkt er een rustige ochtend op het programma. De ploegen van trainer John Stegeman bereiden zich in alle rust voor op de wedstrijden van zondagmiddag en –avond. In de middag is Jong GA Eagles tegenstander van Anadolu Konya, een ploeg uit de derde divisie van Turkije. De hoofdmacht stuit om 17.30 uur (half vier Nederlandse tijd) op Kayserispor, de club waar mogelijk oud-Eagle Deniz Turuç zijn opwachting maakt.

Go Ahead doet vrijwel zeker geen beroep op een koortsige en van een griepaanval herstellende Jeff Stans. Hoe Stegeman de plek op het middenveld gaat invullen is onduidelijk. Orhan Džepar zou in de ploeg geschoven kunnen worden op het middenrif, al is ook Paco van Moorsel een optie in het hart van de ploeg. Dat zou de weg vrij kunnen maken voor Bruno Andrade als linksbuiten. Het zou een beloning zijn voor de kleine Braziliaan die sterk acteert en een prima week achter de rug heeft in Belek, waar heel Go Ahead een gretige indruk maakt.