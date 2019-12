Dag van uitersten voor de jeugd van GA Eagles

Onder 19

Het jeugdige vlaggenschip stapte met de staart tussen de benen van het veld in Hoorn. Bij Hollandia werd door GA Eagles O19 met 3-0 verloren. Trainer Erik Zandstra was des duivels over de wanprestatie van zijn elftal, verklaarde hij op de clubwebsite. ,,Een collectieve off-day en een waardeloze middag’’, bromde de coach. ,,Je mag best weleens een wedstrijd verliezen, maar dat mag niet gebeuren met zó weinig inzet. We zijn door de ondergrens gezakt. Deze wedstrijd was Go Ahead Eagles-onwaardig.’’

GA Eagles staat nu vijfde in de tweede divisie en heeft al twaalf verliespunten meer dan koploper Hercules, na de winterstop de eerste tegenstander van GA Eagles.