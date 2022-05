Dapper GA Eagles ook onderuit tegen Feyenoord, klein wonder nodig om play-offs te halen

Of het nu de sfeer in de Adelaarshorst was, of het feit dat Feyenoord de tegenstander was, maar GA Eagles begon heel wat beter aan de wedstrijd dan zondag tegen NEC. Er was weer drang naar voren, duels werden gewonnen, kansen gecreeerd. Spits Isac Lidberg had de 1-0 meerdere keren op de schoen. Een goede eerste helft speelde ook Boyd Lucassen, de back die komend seizoen de kleuren van NAC Breda verdedigt. De vervanger van Cuco Martina was dreigend met goede voorzetten.