De 24-uurs economie van ex-Eagle Robert Maaskant

Als ’s morgens om zeven uur de wekker gaat, staat Robert Maaskant al naast zijn bed. Zeventien vruchtbare uren later keert hij terug in de mand om voldaan tot rust te komen. Het leven van de 49-jarige technisch directeur van Almere City FC raast door als een 24-uurs economie. Maaskant lacht, terwijl hij met een schuin oog richting de trainende voetballers blikt die zich voorbereiden op de topper tegen medekoploper GA Eagles. ,,Ik ben energiek en kan veel aan. Weet je, eigenlijk heb ik best veel slaap nodig en die kleine zeven uurtjes zijn te weinig. Maar bezig zijn geeft me kracht en energie. Zoals ik ook baat heb bij T’ai Chi (Chinese bewegingsleer, red.), het geeft me rust. Ik ben ondernemer en analyseer nog voor Fox Sports en de NOS. Allemaal leuke dingen, maar dan is het logisch dat je vaak wat uurtjes tekort komt.’’