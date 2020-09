De 36-jarige Jacob Mulenga komt op stage bij GA Eagles

De 22-voudig Zambiaans international Mulenga moet bij GA Eagles de nieuwe aanvalsleider worden. De Deventer club is qua personeel vooral in de frontlinie onderbezet en heeft behalve Antoine Rabillard geen extra centrumspits. Mulenga moet zich deze wek bewijzen aan de technische leiding, die gaat kijken of de 1.85 meyer lange Zambiaan fit genoeg is.

Mulenga was van 2009 tot 2014 actief in Nederland. De spits speelde bij FC Utrecht waarvoor hij in honderd wedstrijden 39 keer trefzeker was. Gedurende de afgelopen vier jaar speelde hij in China. Zijn laatste club was Liaoning Hongyun, waar hij ook aanvoerder was. Hoewel zijn contract tot eind dit jaar doorliep, werd in april bekend dat Mulenga zijn Chinese werkgever had aangeklaagd omdat hij geen salaris had ontvangen over 2019. Liaoning Hongyun is sinds de zomer failliet waardoor Mulenga nu zoekt naar een nieuwe club.