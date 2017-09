De Fockert redt punt voor beloften GA Eagles in eerste duel van seizoen

Vertrouwen

Tegen elke verhouding was het echter Go Ahead dat de score opende. Maneschijn was met zijn snelheid verdediger Kino Delorge de baas en via Marselia hoefde Werkhoven de bal slechts binnen te lopen: 1-0. Het doelpunt gaf vertrouwen en bracht GA Eagles beter in de wedstrijd en na een klein uur had Sefa Yildirim de 2-0 op de schoen. Keeper Fij had alle moeite met de inzet. De goalie was even later zelfs kansloos op een inzet van Werkhoven, maar de bal hobbelde voorlangs het bol van Dordt. De Zuid-Hollandse formatie bleef gemakkelijker voetballen, kreeg wel mogelijkheden, maar De Fockert bleef een kwelling voor de Dordtenaren. Maar opnieuw was Jong Go Ahead aan de overzijde gevaarlijker. Isaï Marselia zette met een geweldige pass Maneschijn vrij voor keeper Fij, maar de paal stond succes voor het Deventer talent in de weg.