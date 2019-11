De Gier: ‘Beste wedstrijd van seizoen, alleen belonen we onszelf niet’

,,We speelden hier onze beste wedstrijd van het seizoen’’, meende De Gier, die GA Eagles voor rust ook vier uitstekende kansen bij elkaar zag voetballen. ,,We hebben lef getoond, met durf gevoetbald in een zware wedstrijd en het publiek van NAC stil gekregen. De druk is hier groot met de supporters kort op het veld. Daarom baal ik wel. Ons spel was écht goed, we geven achterin vrijwel geen kansen weg, alleen belonen we onszelf niet.’’

Corboz

Na de 1-0 van Maël Corboz, die een imposante rush van spits Maecky Ngombo over de linkerflank bekroonde, ging de Amerikaan in de eigen zestien onnodig in de fout. Huseyin Dogan ging gewillig over het been van Corboz. ,,Ik heb het nog niet teruggezien, maar we moeten voorkomen dat we in die situatie komen. Even eerder hebben wij een vrije trap mee en balbezit op hun helft. Zonde, want deze tegentreffer was niet nodig.’’

Kansen