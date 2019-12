De Gier blijft schimmig, maar trainer overweegt mutaties bij GA Eagles

VOORBESCHOUWINGDe favorietenrol mag dan in handen zijn van FC Twente, Go Ahead Eagles acht zich een dag voor de Overijsselse bekerclash tegen de Tukkers zeker niet kansloos. ,,We gaan uit van eigen kracht en dan komen er kansen.‘’

Jack de Gier lacht. Breeduit. Na het betaald voetbal-onwaardige uitstapje naar Helmond, klopt het voetbalhart van de trainer van GA Eagles een stukje sneller nu de uitbeurt tegen FC Twente lonkt (morgen, 18.30 uur). ,,Dit is een hele mooie wedstrijd’’, zegt De Gier na de maandagtraining. ,,De fans gaan in grote getale mee, het leeft wel in Deventer. Het is een derby. Hier wil iedereen altijd van FC Twente winnen.’’

Vorige week werd er door de spelers van GA Eagles volop gesproken over FC Twente, maar eiste De Gier dat de blik op Helmond Sport bleef. ,,Nu mag de focus op FC Twente, al is de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht van komende vrijdag minstens zo belangrijk voor ons.’’

Fitte selectie

Hoewel zijn selectie nagenoeg fit is – alleen de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen ontbreken – weegt De Gier zijn mogelijkheden af. De hersteltijd voor de spelers is met drie wedstrijden in acht dagen uiterst kort. Over de opstelling wenst De Gier geen uitlatingen te doen na de maandagtraining die ook al weinig uitsluitsel bood. In de eerste bekerronde tegen Almere City kwam de Deventer ploeg immers met vijf nieuwe gezichten op de proppen, met onder meer de debutanten Joran Swart en keeper Jay Gorter. De kans lijkt aanwezig dat Gorter – die in oktober in Almere een prima indruk maakte - wederom een plek krijgt onder de lat bij GA Eagles. ,,Wij willen FC Twente niet wijzer maken dan nodig’’, aldus De Gier, die over het algemeen echter geen trainer is die veel wijzigingen doorvoert in een goed draaiend elftal.

Ongeslagen

En GA Eagles is al zestien duels op rij ongeslagen, weet ook De Gier. De verdediging is daarbij het fundament van de ploeg en blijft ongetwijfeld staan. Elmo Lieftink en Maël Corboz zijn eveneens onbetwist, al kampt Corboz met lichte klachten. Het zou de weg vrijmaken voor Gino Bosz. De middenvelder was kort na de training in een goed gesprek verwikkeld met De Gier. De inhoud bleef in nevelen gehuld.

Voorin gokt GA Eagles op de snelheid van Martijn Berden boven de actie van Adrian Edqvist. Berden is weer hersteld van zijn enkelkwetsuur die hij vorige maand opliep tegen Roda JC.



Eigen kracht

,,Wij gaan hoe dan ook uit van onze eigen kracht’’, wilde De Gier wel kwijt. ,,Dan krijgen we zeker onze kansen. Het is een geweldige wedstrijd om ons als team te laten zien. Het wordt een echte eredivisiewedstrijd qua niveau. Een stapje hoger voor mijn spelers. Maar wij hebben Twente gezien tegen Ajax, Vitesse en ADO Den Hag. Daar hebben wij zaken uitgepikt die ons goed liggen. We zullen als altijd hoog druk zetten. Zoals we ook deden uit bij NAC en De Graafschap, twee vergelijkbare wedstrijden onder extra spanning. Toch hielden we ons prima staande. Ik heb er vertrouwen in.’’

Overwinteren

Een overwintering in het bekertoernooi is al weer even geleden voor GA Eagles. Het laatste aansprekende succes dateert alweer uit 2010 toen de halve finale werd gehaald. Daarin bleek Ajax te sterk. Sindsdien zijn december en de achtste finales het eindstation voor de Deventenaren, die in 2015 na strafschoppen nog het hoofd bogen voor FC Twente.

Boetepot

Als het aan De Gier ligt houdt GA Eagles het dit seizoen wat langer vol en doet het in januari (de laatste 16) nog mee. Gezien het aantal gelijke spelen van GA Eagles dit seizoen – tien alweer – ligt een verlenging op de loer. Dus liet De Gier zijn manschappen penalty’s nemen na de laatste training. ,,Een spelletje’’, lachte De Gier. ,,Elke gemiste penalty koste de spelers een strafschop. Vijf, tien en twintig euro voor de boetepot…. Nee, verder heb ik wel in mijn hoofd wie de penalty kan nemen als het zo ver mocht komen.’’