De Gier content met ploeg, maar baalt van arbitrage: ‘Met elf man winnen we’

,,Met elf man winnen we deze wedstrijd’’, baalde De Gier kort na het met tien man zwaarbevochten punt in Flevoland. ,,We spelen misschien niet groots, we hadden wel de volledige controle. Ons spel was heel behoorlijk, maar die rode kaart doorkruist alles.’’ Maël Corboz kreeg halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart van de wedstrijd na een vermeende overtreding op Youri Loen. ,,Maël heeft zijn tegenstander nooit gezien’’, aldus De Gier. ,,Dit was geen gele kaart, maar je kon er op wachten. Ik heb in de rust mijn team nog gewaarschuwd dat je met geel op zak moet oppassen. Je krijgt op dit niveau de scheidsrechters die daarbij horen.’’

Boos op scheidsrechter

Arbiter Bos kon de goedkeuring van Jack de Gier dan ook niet wegdragen. Vooral de twee penaltymomenten die in het voordeel van GA Eagles hadden kunnen uitvallen, zaten de coach van GA Eagles niet lekker. ,,We hadden ook wat feller kunnen protesteren, vind ik‘’, zei De Gier, die zelf ook de gele kaart ontving. ,,Ik moet rustig blijven, maar was niet eens boos op de scheidsrechter. Ik trapte een waterflesje tegen de boarding en daar reageerde de vierde official op. Ach.... Het ging mij om al die beslissingen samen. Die handsbal kort na rust van Almere was gewoon binnen het zestienmetergebied, zoals ook Jaro (Navratil, red.) een penalty had moeten hebben volgens mij.’’

Veerkracht