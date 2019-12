De Gier content met zege in Helmond, maar weet dat GA Eagles beter kan

,,De uitslagen zijn gunstig vanavond’’, zag De Gier in de catacomben van het Helmondse SolarUnie Stadion. Natuurlijk wist de trainer dat GA Eagles zelf wederom een moeizame avond achter de rug had tegen Helmond Sport. De kwaliteitsarme Brabanders konden de Deventer ploeg echter amper verontrusten. ,,Ik heb de ploeg een compliment gemaakt. Deze hebben we over de streep getrokken. Of het dan wel of niet mooi is, het zal me nu even worst zijn. Het gat met de bovenste ploegen is vijf punten. Daar kan ik prima mee leven.’’

Want Helmond-uit is een lastige wedstrijd, stelde De Gier vast. ,,Een vervelende wedstrijd ook’’, doelde de coach op de geestdodende ambiance in Helmond waar amper 1200 toeschouwers de veelal lege tribunes bemanden. ,,Maar we maken het onszelf ook niet gemakkelijk. Deze wedstrijd moeten we eerder in het slot gooien. Voor rust hadden we de controle, gaven amper wat weg, en kwamen ietwat gelukkig op voorsprong. Mooi voor Antoine (Rabillard, red.). Een belangrijke treffer voor hem als spits, al had hij er kort na rust nog eentje moeten maken. Dan was het klaar geweest. Nu voelden we de problemen een beetje op ons af komen.’’

Wereldgoals