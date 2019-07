De Gier content over proefspelers en jonkies GA Eagles

Jack de Gier knikte goedkeurend dinsdagavond toen de proefspelers Antoine Rabillard en Adrian Edqvist ter sprake kwamen. Met de Frans/Zweedse combine in het elftal na rust, versloeg Go Ahead Eagles de amateurs van Voorwaarts (1-5).

,,De proefspelers hebben een goede indruk achtergelaten’’, oordeelde De Gier, die Fransman Rabillard twee keer zag scoren. ,,Ik heb eerder in de week al een uur met hem in de auto gezeten. Een rustige jongen en een goede spits met prima loopacties. Maar ook Adrian kon me wel bekoren, net als eigenlijk alle jonkies na rust. Samuel Wakana speelde voor het eerst in zijn leven rechtsback.... Ze begonnen moeizaam aan de tweede helft, maar toen er eenmaal was gescoord kwam de ploeg los.’’

In de eerste helft had de beoogde basiskern van GA Eagles het lastig met Voorwaarts, dat verrassend op een 1-0 voorsprong kwam. ,,Maar ook toen kregen we onze kansen, alleen was de eindfase niet zorgvuldig genoeg’’, aldus De Gier. ,,Voorwaarts begon met vijf verdedigers en daar speelden wij moeilijk doorheen. Pas later, toen zij 4-4-2 gingen spelen, kwamen we beter in ons spel en werd het een leuke trainingswedstrijd.’’