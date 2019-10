De Gier: ‘Dit was bij vlagen het GA Eagles wat ik graag wil zien’

ReactieJack de Gier was een tevreden man na de eclatante 3-0 overwinning van zijn Go Ahead Eagles tegen FC Volendam. ,,Dit was bij vlagen wat ik graag wil zien van mijn ploeg.’’

De Gier wreef zich kort na de pauze vergenoegd in de handen. Zakte zijn ploeg in de eerste helft nog een fase ver weg, een messcherp GA Eagles elimineerde het duel met FC Volendam met twee treffers binnen zeven minuten na rust. ,,Vooral die 3-0 van Martijn Berden was een doelpunt zoals wij dat graag willen zien’’, aldus de coach. ,,Vroeg druk zetten op de tegenstander, bal veroveren en tot kansen komen.’’

Even eerder had de tot dan toe onzichtbare combine Jaroslav Navratil (assist) en Maecky Ngombo (rake kopbal) voor de 2-0 gezorgd. ,,Ook een prima aanval, zoals ik in totaal wel acht goede kansen heb geteld voor ons. Al was een deel van de eerste helft niet goed. We zakten ver weg, maar die goal van Elmo Lieftink kwam op het juiste moment. Daarna hebben we de controle over de wedstrijd gehad. FC Volendam heeft een aardig voetballende ploeg, maar met een 3-0 nederlaag mogen ze nog blij zijn.’’

Aansluiting

Zijn boze collega Wim Jonk kon het even verderop alleen maar beamen. ,,Negen spelers haalden een onvoldoende bij ons’’, bromde de oud-international en trainer van Volendam. De Gier had er geen boodschap aan. ,,Deze wedstrijd moesten we gewoon winnen om de aansluiting te behouden. Dat hebben we goed gedaan. We gaan nu naar de zevende plaats en spelen volgende week nog een keertje thuis tegen FC Den Bosch.’’

Wissels