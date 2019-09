De Gier: Eerste helft slecht, na rust veerkracht

Go Ahead Eagles heeft drie kostbare punten gesprokkeld in Oss. Na een even kansloze als slechte eerste helft, kantelde het treffen met TOP na de pauze (1-2). Met dank aan twee ingrepen van trainer Jack de Gier.

De oefenmeester van GA Eagles hield na de erbarmelijk slechte eerste omgang Nicolas Abdat en Antoine Rabillard in de kleedkamer. Hun vervangers Alexander Bannink en de Belgiche debutant Maecky Ngombo brachten nieuw leven in het elftal, dat via twee doelpunten van Richard van der Venne de opgelopen schade na een blunder van keeper Hobie Verhulst ongedaan maakte.

Afgetroefd

,,De eerste helft was heel erg slecht, we werden op alle fronten afgetroefd’’, erkende De Gier. ,,TOP speelde precies zoals verwacht, maar wij kregen geen druk op de bal en verloren vrijwel alle duels.’’ De fout van Verhulst bracht TOP op 1-0. ,,Ik heb het nog niet teruggezien, maar Hobie zegt dat hij gepakt wordt bij zijn arm. Binnen de vijf meter moet een keeper beschermd worden, al vind ik ook hij met zijn voorkomen sterker moet zijn. Ga voor die bal en zet dat knietje in de rug van de aanvaller.’’

Wissels

Na de pauze laat De GIer GA Eagles in een 3-4-3 formatie spelen met Elmo Lieftink tusssen de beide mandekkers Sam Beukema en Julius Bliek. ,,We moesten wat doen’’, aldus De Gier. ,,Ngombo had scherp getraind en kende een prima invalbeurt. Net zoals Bannink. We kregen de wedstrijd in handen en het was wachten op de doelpunten. Die hebben we zelf afgedwongen.’’

Huiswerk