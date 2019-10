De Gier en gewijzigd GA Eagles willen Volendamse treurmars verlengen

VOORBESCHOUWINGDe Adelaarshorst is al meer dan een decennium een onneembare vesting voor FC Volendam. Aan trainer Jack de Gier en het op twee posities gewijzigde Go Ahead Eagles om de Noord-Hollandse treurmars vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) een vervolg te geven.

Met Gino Bosz en Elso Brito als basiskrachten opent De Gier de jacht op de Volendamse prooi. Bosz krijgt voor het eerst sinds 7 september, thuis tegen Excelsior, speelminuten in de hoofdmacht. Na dat duel werd hij door trainer De Gier na vijf basisplaatsen als centrale verdediger verwezen naar de bank. Tegen Volendam keert Bosz als middenvelder naast Elmo Lieftink terug in de ploeg en vervangt hij de geschorste Maël Corboz. De Amerikaan kreeg een rode kaart (2x geel) tegen Almere City en is automatisch voor één wedstrijd geschorst. ,,Zuur voor Maël’’, wilde De Gier nog wel kwijt. ,,Het was echt geen gele kaart.... En weet je, ik wilde Maël zelfs wisselen op dat moment. Ik had al een voorgevoel, maar helaas was het te laat.’’

Ook Elso Brito is basiskracht tegen Volendam na zijn interland-uitstapje met de nationale ploeg van Kaapverdië. Nicolas Abdat verving hem als linkervleugelverdediger, maar moet nu weer plaatsmaken voor Brito. ,,Elso is verder en dat hebben we Nicolas ook gezegd’’, verklaarde De Gier. ,,Al hadden we aan het begin van het seizoen nog onze twijfels over Nico, nu durven we hem probleemloos in te brengen.’’

Van Iperen

Het wegvallen van Donny van Iperen tot de winterstop met een knieblessure kwam wel even binnen bij de spelers van GA Eagles, bevestigde De Gier. De van Telstar overgekomen verdediger mocht op dit moment dan geen basiskracht zijn, Van Iperen ligt goed in de groep. Daarnaast was niemand van de selectie de ongelukkige botsing met Boyd Lucassen, woensdagochtend op de training, ontgaan. Van Iperen is na Wout Droste de tweede speler die voor lange tijd is uitgeschakeld met knieletsel. ,,Maar er is ook opluchting’’, bekende De Gier. ,,Ik heb de beelden van de training gezien en je zag het been van Donny klappen. Het leek niet goed, maar de schade valt gelukkig mee. Al is het zuur voor hem.’’

Almere City

Een glimlach om de mond van de Gier is zichtbaar als het degelijke, en bij vlagen voetballend alleraardigste optreden in Almere ter sprake komt. ,,Daar zaten veel goede dingen in’’, aldus de trainer, die echter benadrukt dat een driepunter het zelfvertrouwen nog meer een boost zal geven. ,,Eigenlijk vergeten we ons te belonen in Almere. Maar met tien man heeft het team een punt gepakt en dat geeft een goed gevoel.’’

GA Eagles is bezig aan een aardige serie van zeven ongeslagen duels tegen de Volendammers, die al sinds 2008 niet meer wisten te winnen in de Adelaarshorst. Waar Van Iperen wegviel op de training bij Go Ahead, zag Volendam aanvaller Zakaria El Azouzzi woensdag wegvallen met een blessure. ,,Maar het gaat niet gemakkelijk worden’’, benadrukte De Gier. ,,Volendam heeft een voetballende ploeg die veel lof heeft gekregen. Ik heb ze laatste tegen Almere City gezien en ze maakten een heel goede indruk, al zijn ze de laatste weken wat wisselvalliger.’’

Eerherstel na Jong AZ

Tegen Jong AZ speelde GA Eagles twee weken geleden een ongelukkig duel en joeg het de eigen aanhang deels in de gordijnen. ,,Nee, ik vind ons publiek niet te kritisch’’, aldus De Gier. ,,Als je twintig minuten achteruit loopt tegen een Jong-team, snap ik dat ze ontevreden zijn. Het is aan ons om tegen Volendam een ander gezicht te laten zien.’’

Het duel GA Eagles – FC Volendam staat morgenavond (aftrap 20.00 uur) onder leiding van arbiter Edwin van de Graaf.