De Gier: ‘Gehoopt op Ajax, maar ervaring rijker en illusie armer‘

ReactieTrainer Jack de Gier achtte zijn Go Ahead Eagles rijp voor een bekerstunt in de kwartfinale. Eredivisionist FC Utrecht bleek echter een flinke maat te groot: 1-4.

,,Een ervaring rijker en een illusie armer.’’ De Gier was de eerste om te erkennen dan de Utrechtse overwinning meer dan verdiend was. ,,Ze waren beter, al was ik zeer te spreken over onze eerste fase, waarin we Utrecht twintig minuten lang onder druk hebben. Daarna werd het allemaal wat minder en voelde je dat tegendoelpunt aankomen. Zonde dat dan op slag van rust, uit zo'n ongelukkige vrije trap die van richting wordt veranderd, de 0-2 valt.’’

Gefopt

Na de pauze veerde GA Eagles even op via het doelpunt van Jaroslav Navratil, maar slaagde de ploeg van De Gier er niet in de rust te bewaren. ,,We kregen te snel de 1-3 tegen. Daarbij laat Maël Corboz zich foppen en stapt Elso Brito te snel in. De aanval van Utrecht en de uitvoering tot het doelpunt waren echter mooi’’, oordeelde de trainer. ,,Die klap kwamen we niet echt meer te boven, al heeft mijn ploeg er alles aan gedaan.’’

Content