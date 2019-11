De Gier heft waarschuwende vinger; GA Eagles ongewijzigd tegen Dordrecht

VOORBESCHOUWINGGo Ahead Eagles begint morgenavond in de eigen Adelaarshorst ongewijzigd aan de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter FC Dordrecht. Trainer Jack de Gier ziet geen enkele reden om mutaties aan te brengen in zijn elftal wat vorige week een punt weghaalde bij NAC Breda.

GA Eagles kijkt terug op een prima week met dito optredens bij NAC (1-1) en in de KNVB-beker tegen Almere City (1-3 winst). Vooral in Breda had de Deventer ploeg meer verdiend, herhaalde De Gier nog maar eens in zijn perspraatje een dag voor het treffen met Dordrecht. ,,We verzuimden nog een doelpunt te maken. We speelden goed, een van onze beste wedstrijden dit seizoen. Hadden ook kansen op meer. Dan is het jammer dat we onszelf niet belonen.’’

Onderschatting

De Gier gaat er van uit dat GA Eagles de lijn omhoog tegen FC Dordrecht doortrekt. Al is de Zuid-Hollandse hekkensluiter beter dan de stand doet vermoeden, waarschuwt De Gier. ,,Het goede gevoel van NAC blijft alleen als we van Dordrecht winnen.’’

Van hoogmoed wil De Gier niets weten. ,,Wij zijn geen ploeg die welke tegenstander dan ook kunnen onderschatten. We moeten die extra stap zetten die we ook tegen NAC konden opbrengen. Nee, ik verwacht niet dat Dordrecht zich volledig gaat ingraven. Ik heb de beelden van hun duel met Excelsior (3-2) gezien en ook toen zetten ze hoog druk. Al zou het wel mooi zijn dat wij erin slagen Dordrecht met ons spel naar achteren te dwingen.’’

Quote Achter de naam van Alexander Bannink staat een vraagteken. De aanvallen­de middenvel­der van GA Eagles kampt met rugklach­ten.

Veel personele zorgen heeft De Gier niet. Alleen achter de naam van Alexander Bannink staat een vraagteken. De aanvallende middenvelder viel woensdag uit met rugklachten. ,,Hij wordt vrijdag getest of hij op de bank kan plaatsnemen’’, aldus De Gier, die ook de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen op de absentielijst heeft.

Twijfels

Deze week leek er even twijfel over de inzetbaarheid van Jenthe Mertens. De Belgische rechtsback had lichte klachten en trainden woensdag uit voorzorg niet mee met de eerste selectie. Het meespelen van Mertens tegen Dordrecht is echter geen probleem, benadrukte De Gier.

Ook Sam Beukema is inzetbaar. De verdediger ging donderdag door zijn enkel op de training. ,,Komt goed’’, aldus De Gier. ,,De selectie staat er prima op, zeker na de 6-0 overwinning van de beloften eerder deze week op Heerenveen. Rabillard maakt er drie; Bannink en Bosz pakken hun doelpuntje mee. De vorm is er bij de spelers, het zelfvertrouwen ook. Het gevoel is goed voor vrijdag.’’

Herhaling

De wedstrijd in de Adelaarshorst begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Christiaan Bax. Opvallend genoeg was hij ook vorig seizoen de leidsman van het treffen tussen GA Eagles en FC Dordrecht. De Deventer ploeg won het thuisduel destijds met 2-1 na treffers van invallers Julius Bliek en Pieter Langedijk.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Lieftink, Corboz, Van der Venne; Navrátil, Ngombo, Berden.