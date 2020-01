De Gier husselt niet en pikt zijn spelers uit ruif met vaste krachten

Een logisch besluit van de coach die weinig op heeft met een onrustige duiventil vol wisselende samenstellingen. De laatste week van het jaar zorgde immers voor een positief gemoed in Deventer, waar de keurige competitiezeges op Jong FC Utrecht en Helmond Sport haast verbleekten bij het eclatante bekersucces tegen FC Twente (2-5). Het vuur wakkert aan bij de achterban en spelersgroep waar het geloof steeds verder toeneemt. ,,Het vertrouwen is groot’’ erkent ook De Gier. ,,Ik heb dan ook geen enkele reden om wat te veranderen.’’

Van der Venne in beeld bij RKC

De elf voetballers met (bijna) duizend speelminuten op de teller moeten het in de eigen Adelaarshorst gaan doen voor GA Eagles. Alleen spits Antoine Rabillard blijft na zijn moeilijke herfstperiode in Deventer nog wat achter qua speeltijd (968 minuten). De overige tien begonnen minimaal dertien wedstrijden in de basis bij GA Eagles. Hobie Verhulst, Elmo Lieftink en Jaroslav Navrátil stonden alle twintig voorgaande competitieduels aan de aftrap. Richard van der Venne, die in de belangstelling staat van eredivisionist RKC, een potje minder na een schorsing tegen Roda JC. ,,Aan de ene kant is het vervelend dat er wordt getrokken aan spelers’’, aldus De Gier. ,,Maar het is ook de bevestiging dat we goed bezig zijn en spelers zich ontwikkelen. Spelers verkopen en waarde op het veld is een doel van de club, dus dan weet je dat het kan gebeuren. Er is belangstelling voor Richard, we wachten het maar af.’’

Opwaartse lijn

Tegen Almere City moet GA Eagles de opwaartse lijn van december zien door te trekken. Toch kwam de winterstop niet ongelegen, aldus De Gier. ,,Er wordt vaak gesproken van een flow, maar de spelers waren wel toe aan een paar weken vakantie. De zomerstop was kort en sommige jongens kwamen pas laat bij de groep. Het is nu zaak de draad meteen goed op te pakken en de aansluiting te behouden.’’

En te blijven jagen op de tweede promotieplaats. ,,Zo lang we erbij staan gaan we ervoor’’, benadrukt De Gier. ,,Alleen blijft de doelstelling gewoon het halen van play-offs. Maar we staan slechts 3 punten achter Volendam en De Graafschap. We moeten de druk blijven opvoeren en dan zien we richting het einde van de competitie wel of we meedoen.’’

Recordreeks

De Gier is al achttien duels ongeslagen met zijn ploeg. ,,We weten dat we het record zondag kunnen evenaren, maar het is geen doel op zich. Het leeft niet extra in de groep. Ik had ook liever een keer een wedstrijd verloren en wat meer duels gewonnen. Maar dat we moeilijk te kloppen zijn is ook een feit. Misschien dat ik zondag tijdens de bespreking het record nog even aanhaal bij de spelers als een stukje motivatie.’’

Twee ploegen in vorm

In de Adelaarshorst stuiten zondag twee ploegen-in-vorm op elkaar. Het duel tussen GA Eagles en Almere City is er eentje uit de subtop van de eerste divisie. De Deventenaren zijn al achttien wedstrijden ongeslagen, staan vijfde en hebben 3 punten meer dan Almere City, dat bij een zege dus naast GA Eagles komt. Beide ploegen zijn in vorm en kenden een sterke decembermaand. Waar GA Eagles de drie slotduels van het jaar won, slaagde ook Almere City daarin.

,,We zijn gewaarschuwd’’, aldus De Gier over de Almeerders, die deze jaargang al twee keer eerder op het Deventer menu stonden in het Yanmar Stadion. In de competitie werd het 1-1, waarna GA Eagles twee weken later in de KNVB-beker met 1-3 toesloeg. Voor De Gier is het dus alweer het derde weerzien met de club waar hij als trainer zijn eerste successen vierde. ,,In Almere voelt het tot dusver als een teleurstellend seizoen, de trainers is ontslagen en toch staan ze kort achter ons. Ze hebben een gevaarlijke ploeg die uit het iets kan scoren.’’

GA Eagles mist zondag de geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen. Ook de zieke Maecky Ngombo is er nog niet bij. De wedstrijd in Deventer staat onder leiding van arbiter Nagtegaal en begint om 14.30 uur.