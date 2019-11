De Gier: ‘Ik was wel blij met dat doelpunt van Roda JC’

,,In de slotfase kon het alle kanten op, maar beide ploegen hebben gekregen waar ze recht op hadden’’, erkende De Gier. Vooral voor rust zat de coach hoofdschuddend aan de kant. ,,De eerste helft was niet goed, terwijl we juist gebrand waren om ons goed te presenteren voor eigen publiek. Hier in eigen huis moeten wij de baas zijn, maar de angst dat het weer niet lukt zit in de ploeg. Dat zag je heel duidelijk terug. We speelden stroef.’’

Slordig

Slordig baande GA Eagles zich een weg door de eerste helft, die voor de vijfde keer op rij in competitieverband met een 0-0 tussenstand werd gehaald. ,,Het klinkt gek, maar ik was eigenlijk wel blij met dat doelpunt van Roda JC’’, verklaarde De Gier, die de Limburgers kort na rust via IKe Ugbo zag scoren. ,,Pas daarna gingen we voetballen en gooiden we de schroom van ons af. We leverden opeens wel strijd en gingen opportunistischer voetballen.’’

Invallers