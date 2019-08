De Gier is trots: ‘GA Eagles heeft prima gereageerd tegen Jong FC Utrecht’

,,De zeperd tegen Cambuur was vervelend, maar om ons nou meteen af te schrijven? Dit was het enig juiste antwoord wat mijn elftal kon geven’’, oordeelde trainer De Gier. ,,We hebben prima gereageerd en we zijn niet blijven hangen in het negatieve van vorige week. Na zondag was de rouw voorbij, al kwam de klap van de zware blessure van Wout Droste daar maandag nog wel even overheen. Maar daarna hebben we ons klaargemaakt voor deze wedstrijd en hebben wee ons van de goede kant laten zien.’’