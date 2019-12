De Gier kan ‘prima arbiter’ Nijhuis even niet meer volgen

De baas in Doetinchem

Want GA Eagles speelde een degelijke wedstrijd, waarin het in grote delen de baas was op de Vijverberg. ,,Maar dat waren we bij NAC en NEC ook al. In die topwedstrijden spelen we ook goed, alleen komen we vandaag opnieuw niet verder dan een gelijkspel.‘’

De aanval is een achilleshiel, weet ook De Gier. ,,We scoren voorin moeilijk.’’ Wederom was het een middenvelder, Elmo Lieftink, die GA Eagles met zijn doelpunt op het juiste spoor bracht. ,,Dat was verdiend’’, oordeelde De Gier. ,,We kregen het daarna moeilijker, zeker. De Graafschap begon te drukken in de tweede helft en kreeg zijn kansjes, maar heel erg veel kansen gaven we ook weer niet weg.’’