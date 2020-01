De Gier kiest voor Gino Bosz in hart van defensie bij GA Eagles

De rentree van Bosz is geen gewaagde constatering na de vrijdagtraining naast de Adelaarshorst, waar alleen Jaroslav Navrátil en Elmo Lieftink geen deelgenoot waren van de grote partijvorm. Het ervaren duo haakte uit voorzorg voortijdig af, maar hun meespelen in Den Bosch is niet in gevaar. En dus ligt voor De Gier alleen het vraagstuk ‘vervanging Beukema’ open. ,,Ik kies vor de meest logische oplossing en dat is Gino terug in het elftal’’, bevestigde De Gier even later.

De Gier heeft de keuze uit vier spelers voor het hart van zijn defensie. Donny van Iperen is pas net hersteld van een kniekwetsuur, terwijl Julius Bliek en Joran Swart linkspoten zijn. De ervaring van Gino Bosz geeft de doorslag. De keuze voor de voetballende stylist is even logisch als begrijpelijk. De zoon van Leverkusen-coach Peter werd vorig seizoen weliswaar regelmatig bekritiseerd vanwege zijn risicovolle spel, Bosz was wel een vaste waarde in het hart van de Deventer ploeg en kwam in totaal tot veertig officiële wedstrijden. Zijn contract werd in de zomer met twee jaar verlengd en Bosz’ kostje leek gekocht.

Een blessure in de voorbereiding en een haperende seizoenstart – met elf tegentreffers in vijf wedstrijden voor GA Eagles – kwelden Bosz en noopten De Gier na de thuiswedstrijd tegen Excelsior tot ingrijpen. Bosz verdween in september uit de basis, al kreeg hij eind oktober tegen FC Volendam en FC Den Bosch een nieuwe kans op het middenveld na een schorsing voor Maël Corboz.

Deur weer open

Na tien duels zonder speelminuten is de deur richting basis nu weer open gegaan voor Bosz. ,,Een andere keuze zou onze speelwijze de nek omdraaien. Wij willen een rechtspoot in het centrum naast Jeroen en Gino is fit. Dus speelt hij. Gino is een voetballende verdediger, de rest moet maar zorgen dat hij verdedigend niet in de problemen komt.’’

Beukema

De blessure van Beukema kwam eerder in de week wel even hard aan bij De Gier. ,,Vooral voor Sam zelf is het kloten natuurlijk, maar ook sportief voor ons. Veldmate en Beukema vormden een stabiel centrum. Gelukkig is de operatie goed verlopen en het scenario rond zijn herstel lijkt gunstig.’’

Record

GA Eagles jaagt tegen FC Den Bosch op het honderd jaar oude clubrecord. Een gelijkspel in Den Bosch betekent immers de twintigste wedstrijd op rij zonder nederlaag dit seizoen en volstaat om een reeks van eeuwigheidswaarde in de boeken te brengen. ,,Maar niemand in de selectie die het daarover heeft. Wij willen gewoon winnen in Den Bosch.’’

De Gier wil de lijn van eind december doortrekken waarin drie uitbeurten op rij werden gewonnen. Net als vorige week tegen Almere City FC (1-1) zal GA Eagles amper concessies doen aan de speelstijl. Vroeg druk zetten op de Bossche defensie, opbouwen via de middenmensen Lieftink en Corboz en aanvallend ingestelde vleugelverdedigers. Het moet voldoende zijn om FC Den Bosch – dat in eigen huis al tien duels op rij niet verloor – te breken.

Zorgen

Veel personele zorgen kent De Gier niet. Wout Droste en Jarno van den Bos (knie) ontbreken. Donny van Iperen keert na zijn knieblessure wel weer terug. Samuel Wakana en Maecky Ngombo (niet fit) vallen buiten de selectie voor het duel in stadion De Vliert, waar het onrustig is. De twee centrale verdedigers Leo Väisänen en Stefan Velkov vertrokken in januari bij Den Bosch. ,,Die twee waren de sterkste spelers eerder dit seizoen tegen ons’’, weet De Gier nog maar al te goed na de 0-0 in de Adelaarshorst. ,,Maar ook nu wordt het een lastig duel. FC Den Bosch is een stugge en goed georganiseerde ploeg.’’

De aftrap van het duel is zondag om 14.30 uur. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof heeft de leiding in handen.