De Gier maakt GA Eagles compliment na puntendeling

Trainer Jack de Gier zag teleurstelling in de kleedkamer bij Go Ahead Eagles na het 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax. Maar de coach wist ook dat een punt het hoogst haalbare was uiteindelijk.

,,Zeker als de keeper in de laatste minuut een strafschop stopt, moet je tevreden zijn’’, oordeelde De Gier. ,,Hobie redt daarmee een punt voor ons. In de slotfase hadden we het moeilijk.’’

De trainer zag GA Eagles twee uur eerder uit de startblokken schieten en binnen de minuut op een 1-0 voorsprong komen via Sam Beukema. Het was de aanzet voor het fysieke en Engelse duel wat trainer De Gier zo graag wilde zien tegen het Jong Ajax van de Zutphense coach Mitchell van der Gaag. ,,De eerste helft was goed’’, vond De Gier. ,,Ons plan klopte. Ik heb een team gezien dat knokte en als we dat tweede doelpunt maken…’’

Kansen

GA Eagles verzuimde het duel in het slot te gooien. Dat mocht vooral Jaroslav Navrátil zich aanrekenen. De flankspeler verzuimde op slag van rust de bal breed te leggen op de geheel vrijstaande Richard van der Venne. Het Tsjechische egoïsme leverde behalve woede bij Van der Venne helemaal niets op. ,,We hebben drie hele grote kansen gehad’’, vond De Gier. ,,Die van Jaro moet gewoon breed, al weet hij dat zelf ook wel. Maar ook in de tweede helft hebben we onze mogelijkheden gehad.’’

Ngombo

De Gier doelde wederom op Navrátil die een weergaloze pass van Martijn Berden niet bekroonde met een doelpunt. Al had ook de nieuwe spits Maecky Ngombo met zijn kopbal van dichtbij het net moeten raken. De Belgische basisdebutant had op dat moment zijn kruit wel verschoten en stond met de handen op de knieën uit te puffen op de middenlijn. ,,Maecky heeft sterk gespeeld, maar zat er na ruim een uur volledig doorheen’’, zag ook De Gier, die ook Elso Brito een prima eerste optreden in de Adelaarshorst zag afwerken.