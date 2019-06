De Gier ondertekent contract in Adelaarshorst

Jack de Gier nieuwe trainer van Go Ahead Eagles

15 juni Jack de Gier is de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij is de opvolger van John Stegeman, die na het afgelopen seizoen verkaste naar aartsrivaal PEC Zwolle. De Deventer club heeft een mondeling akkoord bereikt met De Gier (50), die bij terugkomst van zijn vakantie een contract voor één jaar tekent in de Adelaarshorst.