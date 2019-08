De Gier ontwijkt kunstgras bewust, Van Iperen in basis GA Eagles

VOORBESCHOUWINGDonny van Iperen keert terug in de basisformatie van Go Ahead Eagles, dat vrijdagavond (20.00 uur) de lastige uitwedstrijd tegen FC Eindhoven op het menu heeft. Julius Bliek maakt na drie basisplaatsen als linksback ruimte voor Niocolas Abdat en wordt buiten de selectie gelaten door trainer Jack de Gier, die bewust niet gaat trainen op kunstgras.

De Gier gaat er eens goed voor zitten na de donderdagtraining. Een stuk rustiger dan zeven dagen eerder, toen de pijn van de nederlaag tegen Cambuur voor een vervelende week zorgde. De gewenste revanche kwam er tegen Jong FC Utrecht en dus is De Gier content met de zes punten na drie duels. ,,We hebben veel dingen goed gedaan tegen Jong Utrecht’’, meldde de coach, die verder geen concessies doet aan zijn elftal. ,,Hoog druk zetten, de omschakeling, het vroege doelpunt. Dat was in orde, al moet bijvoorbeeld het baltempo veel hoger. Daardoor kreeg Utrecht toch onnodig nog wat kansen van ons.’’

Nieuwe gezichten

De Gier mocht eerder in de week al wat nieuwe gezichten verwelkomen. Twee buitenlandse spitsen kwamen op proef, waarvan Maecky Ngombo donderdag zijn contract tekende bij GA Eagles. ,,Hij heeft een goede indruk op ons gemaakt’’, aldus De Gier, die weet dat de nieuwe Belgische spits in Eindhoven nog niet speelgerechtigd is. Elso Brito (Telstar) is dat wel. Hij werd maandag al gepresenteerd als nieuwe linksback. ,,Hij gaat mee naar Eindhoven, voor het groepsgevoel’’, verklaarde De Gier, die Abdat verkiest boven Bliek. De kleine Duitser beleefde vorige week juist op de rechterflank een acceptabel basisdebuut tegen Jong FC Utrecht.

Quote Spelers krijgen, als ze het niet gewend zijn, een dag later sneller last van kleine pijntjes na een training op kunstgras. In samen­spraak met de groep heb ik besloten om gewoon naast het stadion te blijven trainen op echt gras.’’ Jack de Gier, Trainer GA Eagles

Bliek kreeg de eerste drie duels van het seizoen de kans als linkerverdediger, maar toonde eens te meer aan dat hij verre van senang is op die plek. ,,Hij is niet mijn eerste linksback meer en dat heb ik Julius vertelt’’, aldus De Gier. ,,Zijn focus was niet honderd procent op de wedstrijd en daarom laat ik hem buiten de selectie. Zondag haakt hij fris weer aan.’’

Revanche

De Gier kiest tegen FC Eindhoven voor Donny van Iperen als rechtsback. De van Telstar gekomen defenseur was vorige week geschorst na zijn rode kaart tegen Cambuur. In dat duel veroorzaakte hij twee strafschoppen. In de rest van zijn formatie wijzigt De Gier vrijwel zeker niets. Van Iperen krijgt zijn kans op revanche tegen Eindhoven. ,,Donny kan het prima invullen, dat deed hij ook tegen Konyaspor in de voorbereiding en in de eerste wedstrijd thuis tegen MVV.’’

Kunstgras

Maar GA Eagles in de eigen Horst of op vreemde bodem, het is meer dan een wereld van verschil. Al jaren. Zeker als er ook nog eens op kunstgras wordt gespeeld. Toch traint De Gier met GA Eagles in de aanloop naar het treffen in Eindhoven niet op de artificiële grasmat. ,,Spelers op dit niveau moeten daarmee om kunnen gaan. Daarnaast krijgen spelers, als ze het niet gewend zijn, een dag later sneller last van kleine pijntjes na een training op kunstgras. In samenspraak met de groep heb ik besloten om gewoon naast het stadion te blijven trainen op echt gras.’’

Van den Boomen

FC Eindhoven kent een uitstekende seizoenstart is nog ongeslagen na drie duels tegen FC Den Bosch (1-1), FC Dordrecht (5-1) en NEC (2-1). Vooral het aanstekelijke spel van de Brabanders spreekt tot de verbeelding. Het vertrek van captain Branco van den Boomen is echter een gevoelig verlies voor Eindhoven, weet de Gier. ,,Van den Boomen was zo belangrijk voor dat elftal. Alle standaardsituaties kwamen van zijn voet. Het is afwachten hoe het team reageert op het vertrek van hun aanvoerder. Feit is dat ze een prima voetballend elftal hebben.’’

De wedstrijd in het Eindhovense Jan Louwers Stadion staat onder leiding van arbiter Edgar Bijl en begint om 20.00 uur.