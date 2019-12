De Gier oogst applaus bij spelers: ‘Wij zijn momenteel top eerste divisie’

Een volwassen Go Ahead Eagles maakte op de slotdag van 2019 geen fout in de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht was al elf thuisduels op rij ongeslagen, maar ging met 0-3 over de knie bij de Deventenaren.

Trainer Jack de Gier nam direct na de winst het woord in de kleedkamer en oogstte prompt applaus. ,,Ik heb ze gezegd dat ik ongekend trots ben op dit team’’, aldus de coach, die zijn spelers nu tot vrijdag 3 januari kerstvakantie geeft. ,,Als je ziet waar wij vandaan komen en hoe we gegroeid zijn…. Er zijn grote stappen gezet en dan is dit een geweldig slot van 2019.’’

GA Eagles staat op slechts 3 punten van een promotieplaats. Mede dankzij het 3-3 gelijkspel bij Volendam-De Graafschap, stelt De Gier glimlachend vast op zijn telefoon. ,,Het staat allemaal dicht bij elkaar, maar we zitten kort op de top vijf van de eerste divisie. Terecht ook. Ik vond ons momenteel namelijk ook top eerste divisie.’’

De volwassen manier waarop GA Eagles het duel in Utrecht dood maakte na rust (0-2, dankzij twee treffers van Maël Corboz) stemde De Gier tevreden. Jong FC Utrecht was immers sinds april al elf duels op rij ongeslagen in eigen huis. ,,We wisten dat we weinig kansen zouden krijgen tegen Jong FC Utrecht. Het is een lastige en taaie tegenstander die het heel goed heeft staan. Maar wij lieten ze niet in de wedstrijd komen en gaven vrijwel niets weg.’’