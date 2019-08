De Gier over kansloos verlies GA Eagles: ‘Harde klap, maar niet in paniek raken’

Jack de Gier was vrijdagavond een aangeslagen trainer van Go Ahead Eagles. Zijn elftal had hem onaangenaam verrast tegen Cambuur: 5-0.

,,Nee, dit zag ik niet aankomen’’, bekende De Gier naderhand in de catacomben van het Friese stadion. ,,Ik sta hier echt met een rotgevoel. Cambuur was een graadmeter voor ons, maar wel een heel negatieve zo. Geschrokken? Nou, we geven de doelpunten wel weer heel gemakkelijk weg. Als team hebben we het slecht gedaan, al moeten we niet in paniek raken. Ik geloof in deze ploeg, maar dat het beter moet is ook helder.’’

Blessure

De Gier zuchtte maar eens diep. Ook de blessure aan de knie van Wout Droste raakte de coach. ,,Dit 5-0 verlies is een keiharde klap, maar ik hoop dat de schade bij Wout meevalt. Dat zou een dubbele nederlaag zijn. Samen met Jeroen Veldmate en Elmo Lieftink is hij belangrijk voor ons elftal. Dan wil je hem niet al in zo’n vroeg stadium kwijtraken. Maar nee, over de ernst valt nog niets te zeggen. Dat moet de komende dagen uitwijzen.’’

Vervelend