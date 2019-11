De Gier: ‘Rabillard en Edqvist zijn goed voor groepsproces’

Wissels

Na zijn gouden wissel in Oss, had De Gier ook tegen FC Dordrecht goede mutaties in de mouw. De falende Maecky Ngombo werd vervangen, Antoine Rabillard kwam in de ploeg. De Franse spits scoorde maandag tegen Heerenveen al drie keer en had nu negen minuten nodig om het net te vinden. ,,Antoine is bezig aan een aardige periode’’, oordeelde De Gier. ,,Ik wilde meer beweging zien en meer loopacties. Dat heeft hij goed ingevuld. Zoals we na de rust aanvallend sowieso goed speelden. Na de 2-1 werd het even angstig, maar onze invallers helpen ons. Mooi dat Adrian (Edqvist, red.) ook zijn doelpunt meepikte, hij was gretig en ging voor eigen succes in de extra tijd. Dat mag, maar dan moet je wel scoren en dat deed hij. Hun invalbeurten geven de kracht van onze selectie in de breedte aan. Voor het groepsproces is dit wel lekker.’’