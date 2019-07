De Gier: ‘Score had veel hoger kunnen uitvallen’

Go Ahead Eagles rekende in een solide oefenwedstrijd af met het Sallands Streekteam. De 0-4 overwinning kon trainer Jack de Gier bij vlagen best bekoren.

,,Ik heb aardige aanvallen gezien van mijn elftal. De score had veel hoger kunnen uitvallen’’, toonde De Gier zich content. ,,In de eerste helft hebben we veel kansen gehad en we mogen we onszelf verwijten dat we slechts één keer scoorden. Dat heb ik de jongens in de rust ook gezegd. Een uitslag zegt me niets tegen amateurs, daar kijk ik doorheen, maar kansen afmaken hoort wel bij voetbal.’’

Droste

De Gier liet zijn sterkste formatie – met een paar wijzigingen in de rust – een uur voetballen in Heeten. ,,De jonkies hebben we wat extra rust gegeven en minder minuten laten maken.’’ Julius Bliek speelde als linksback voor het eerst een wedstrijd mee bij Go Ahead. Zoals ook Maarten Pouwels terugkeerde in de selectie. Sam Beukema speelde in het hart van de defensie naast Jeroen Veldmate. Een bewuste keuze van De Gier, die daarmee Wout Droste als rechtsachter kon posteren. ,,Dat wordt normaal gesproken zijn positie en moet hij dus samen bezig zijn met Jaroslav Navratil.‘’

Corbuz