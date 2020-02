De Gier: Slechtste wedstrijd van het seizoen’

ReactieDe storm Dennis kon hert chagrijn niet van zijn gezicht blazen. Trainer Jack de Gier zag een dramatisch Go Ahead Eagles ongenadig schutteren in Maastricht: 3-0.

,,De slechtste wedstrijd van het seizoen’’, mokte De Gier even later in de kleine kleedkamerruimte van De Geusselt. ,,Bij vlagen sloeg het helemaal nergens op. We dwongen niets af, speelden slordig en wonnen geen duels. Een totale offday.’’

Met een keeper, Hobie Verhulst, als Deventer uitblinker. Hij voorkwam een nog grotere nederlaag. ,,Dat kan eigenlijk niet’’, vond De Gier. ,,IK ben hele erg teleurgesteld in mijn ploeg. Al hoor ik daar ook bij. Blijkbaar ben ik er niet in geslaagd mijn elftal goed genoeg voor te bereiden op dit MVV. Wat eigenlijk niet eens hele goed speelde. MVV is een matig elftal van rennen, vliegen en opportunisme. Maar wij waren nog veel slechter vandaag.’’