De Gier: ‘Telstar-uit is lastig, 0-2 winst. Een knap resultaat’

ReactieTrainer Jack de Gier was blij dat ook de lastige uitwedstrijd bij Telstar uit twee helften bestond. Na een magere eerste omloop, knokte Go Ahead Eagles zich na rust in de wedstrijd en naar de zesde zege van het seizoen (0-2).

,,De eerste helft was gewoon niet goed. We speelden slordig en verloren te vaak de duels’’, oordeelde De Gier, die de aanvallers Jaroslav Navrátil en Maecky Ngombo in de kleedkamer achterliet. ,,Zij speelden niet goed en we konden voorinb de bal niet vasthouden.’’ De invallers Adrian Edqvist en Antoine Rabillard brachten frisheid en dreiging in het Deventer spel. ,,Zij hebben vielen prima in en met alle ruimtes hadden we qua score verder kunnen uitlopen.’’

Verdedigende organisatie

Na rust wist Telstar amper nog gevaarlijk te worden. Een compliment aan de hele achterhoede, vond De Gier. ,,De organisatie stond als een huis, we gaven amper wat weg.’’ In de slotfase bracht de trainer Julius Bliek. Maar niet als het verwachte slot op de deur. ,,In eerste instantie wel, want Veldmate had wat last. Gelukkig kon hij verder en wilden we dat Julius de bal voorin wat meer zou vasthouden. Mooi dat hij dan ook nog scoort.’’