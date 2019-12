De Gier trots op GA Eagles: ‘Met durf en lef gevoetbald’

,,Dat was niet de bedoeling’’, grimlachte De Gier, terwijl hij in de persruimte een blik naar buiten werpt. De oud-spits van FC Twente kent de macht van de ontevreden aanhang in Enschede, waar de hoofdingang lange tijd hermetisch afgesloten bleef. ,,Dat hebben wij afgedwongen met ons spel. Volwassen, mannelijk, met lef en durf hebben we gevoetbald tegen Twente. Wij zijn een ploeg die steeds nog groeit, maar ik ben na deze wedstrijd wel heel erg trots.’’

Jong FC Utrecht

Hoewel De Gier ook de waarschuwende vinger de lucht in hief en wees op het belang van de competitie-ontmoeting met Jong FC Utrecht van komende vrijdag, was dat deze oekaze vooral aan dovemansoren gericht. De zinnenprikkelende ontmoeting in Enschede zorgde daarmee voor te veel meeslepende emoties. Ook bij zijn spelers. ,,We moeten niet doorslaan in de euforie, bedoel ik, maar hier mogen we met z’n allen wel even van genieten. Zelfs toen Twente terugkwam tot 2-2, bleven we als team overeind en bij elkaar.’’