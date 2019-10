De Gier: ‘We zijn lastig te verslaan, de vijf wissels waren noodzaak’

Jack de Gier is een man van vastigheden, maar voerde dinsdagavond voor het bekerduel met Almere City FC vijf wijzigingen door bij Go Ahead Eagles. De coach werd niet teleurgesteld en zag zijn elftal dik verdiend winnen van zijn oude werkgever: 1-3.

En dus schaarde GA Eagles zich bij de laatste 32 clubs in de KNVB-beker. ,,Terecht ook, vind ik.’’ De Gier had volkomen gelijk. Na een moeizame eerste helft en een achterstand zag hij zijn ploeg nog voor de pauze terugvechten naar een 1-2 voorsprong. ,,Er zit veerkracht in dit team. Na de rust zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest. Ik zat rustig op de bank, wist dat het goed zou komen. Eigenlijk hebben we nog meer kansen gehad om de score hoger op te voeren.’’

Wisselingen

De Gier zag zich genoodzaakt vijf spelers te vervangen die vrijdag tegen FC Den Bosch (0-0) nog in actie kwamen. ,,We hebben een aantal spelers uit voorzorg aan de kant gehouden. Er waren wat pijnklachtjes en drie wedstrijden in een week is wat veel van het goede voor mannen als Ngombo, Veldmate en Bosz. We willen vrijdag tegen NAC een fitte selectie hebben en dus hebben we de afweging gemaakt sommige jongens rust te geven.’’ Het was ook de reden dat de licht geblesseerde Elmo Lieftink in de kleedkamer achterbleef in de rust. ,,Maar hij kan spelen tegen NAC.’’

Debutanten