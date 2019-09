De Gier: willen thuis onoverwinnelijk zijn dus ben ik niet tevreden

Het slordige Go Ahead Eagles sleepte in de slotseconden tegen Excelsior een 2-2 gelijkspel uit het vuur. Het zorgde voor woede in de Rotterdamse kleedkamer en opluchting in het Deventer kamp.

Maar tevreden was trainer Jack de Gier, voor het eerst dit seizoen strak in een maatkostuum, allerminst. ,,Omdat we pas in de laatste minuut de gelijkmaker scoren, is het gevoel dubbel. Ik kan niet zeggen dat de teleurstelling groot is, er is ook opluchting, maar tevreden ben ik zeker niet. Thuis willen we altijd winnen en laten zien dat we onoverwinnelijk zijn. Daarin zijn we niet geslaagd.’’

Na een goed eerste half uur zag ook de Gier zijn ploeg steeds verder wegglijden naar een bedenkelijk niveau. Slordig, onrustig en vol fouten. ,,Ik vond dat we goed startten en verdiend op 1-0 kwamen. Ook die tweede hadden we best kunnen maken. Maar na de pauze geven we de wedstrijd in korte tijd uit handen.’’

Invaller

Invaller Mendes Moreira was twee keer dodelijk voor de goal van keeper Hobie Verhulst. ,,Nee, waren niet verrast door zijn invalbeurt. We kenden alle spelers, waren overal op voorbereid. Alleen geven we de doelpunten weer heel simpel weg. Bosz loopt onder die hoge bal door, Mertens is ongelukkig in het duel. Dan wordt het heel erg lastig wedstrijden winnen.’’

Bannink

Met Alexander Bannink en Adrian Edqvist in de ploeg ging GE Eagles op jacht naar het doelpunt. Opvallend, want door het vertrek van de zwakke Rabillard had de Deventer ploeg geen spits meer op het veld. Een bewuste keuze, verklaarde De Gier de omzetting waarbij Jaroslav Navratil als uitzakkende spits moest fungeren. ,,We wilden Jaro laten zakken en daardoor het centrum van Excelsior – met Matthys en Fischer – uit elkaar spelen.’’