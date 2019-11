De Graafschap is meestal baas in eigen huis tegen GA Eagles

De Graafschap heeft in eigen huis qua historie een overwicht op Go Ahead Eagles. Beide ploegen treffen elkaar komende zondag in stadion De Vijverberg (aftrap 14.30 uur).

De Deventer club en de opponent uit Doetinchem stonden in alle competities zeventien keer tegen over elkaar in Doetinchem. Go Ahead won drie keer op vreemde bodem, zeven kwam De Graafschap als winnaar uit de strijd.

In totaal stonden beide clubs in de afgelopen zestig jaar 34 keer tegenover elkaar. De Graafschap was dertien keer de baas op het veld, GA Eagles won negen ontmoetingen.

De Graafschap is al vijf competitieduels op rij ongeslagen tegen de Deventenaren. De laatste zege van GA Eagles dateert van 2006 toen Melchior Schoenmakers met de enige treffer voor de 0-1 winst zorgde. Dat was in competitieverband. Voor de KNVB-beker wist het GA Eagles van trainer Erik ten Hag in 2012 nog van De Graafschap te winnen met 0-3.

Lang ongeslagen

De Graafschap staat momenteel tweede in de Keuken Kampioen Divisie en is al twaalf thuiswedstrijden op rij zonder verlies in de eerste divisie. Jong Ajax is de laatste ploeg die in Doetinchem een zege wist te behalen: op 16 maart 2018 werd het 2-4.

Onrustig