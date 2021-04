De Graafschap is vaak baas in eigen huis tegen GA Eagles, wat vrijwel altijd scoort op Vijverberg

HistorieGo Ahead Eagles wacht in stadion De Vijverberg al vijftien jaar op een reguliere competitiezege tegen De Graafschap. Zondag vanaf 12.15 uur is er een nieuwe kans als beide ploegen elkaar treffen in Doetinchem.

De Deventer club en de opponent uit Doetinchem stonden in competitieverband achttien keer tegen over elkaar in Doetinchem. Go Ahead won drie keer op vreemde bodem, zeven kwam De Graafschap als winnaar uit de strijd. De laatste editie was in december 2019 toen GA Eagles – ontevreden – met een 1-1 gelijkspel vertrok. Een late en in Deventer ogen dubieuze strafschop van Ralf Seuntjens elimineerde de 0-1 voorsprong die Elmo Lieftink (nu De Graafschap) op de borden had gebracht.

Doeltreffend

In totaal stonden beide clubs in de afgelopen zestig jaar 37 keer in competitieverband tegenover elkaar. De Graafschap was veertien keer de baas op het veld, GA Eagles won negen ontmoetingen.

De Deventer ploeg wacht al acht reguliere competitieduels op een overwinning tegen De Graafschap. De laatste keer dat GA Eagles in de eerste divisie won was in 2009, op eigen veld. In Doetinchem won GA Eagles in 2006 voor het laatst toen Melchior Schoenmakers met de enige treffer voor de 0-1 winst zorgde.

Toch is er ook goed nieuws voor GA Eagles: vrijwel altijd is de ploeg doeltreffend in Doetinchem. De laatste keer dat de Deventenaren niet scoorden op de Vijverberg is in 1988 (0-0).

Lang ongeslagen

GA Eagles is echter ongenaakbaar op vreemde bodem dit seizoen. Sinds de trip naar Almere – 21 november vorig jaar – verloor het elftal van trainer Kees van Wonderen niet meer buitenshuis. In 2021 is GA Eagles de beste ploeg van de eerste divisie met 9 verliespunten. De Graafschap staat – na Cambuur – derde in dat fictieve klassement met 13 verliespunten dit kalenderjaar.

Weerzien

De Graafschap en GA Eagles hebben een rijk verleden van spelers die voor beide clubs uitkwamen. Ook nu nog is het een weerzien van oude bekenden op het veld. Bij GA Eagles speelt oud-Graafschapper Sam Hendriks, terwijl in Doetinchem Elmo Lieftink, Julian Lelieveld, Roland Baas en Mo Hamdaoui strijden om promotie naar de eredivisie.

De 57 spelers met een verleden bij zowel De Graafschap als GA Eagles:

Alexander Bannink, André van der Ley, Cas Peters, Chris de Vries, Dave Bus, Dick Kooijman, Donny de Groot, Elmo LIeftink, Elvio van Overbeek, Erik Redeker, Erwin Looms, Gerdo Hazelhekke, Gerrie Veerman, Henk Koenders, Henk van Brussel, Jaap de Blaauw, Jacco Beerthuizen, Jasper Heusinkveld, Jeroen Boere, Jerry van Ewijk, Jhonny van Beukering, Joep van den Ouweland, Joerie Bekking, Jordy Rondeel, Julian Lelieveld, Justin Zikama, Kevin van Diermen, Klaas Vink, Lion Kaak, Loïc Loval, Luuk te Boekhorst, Marc de Clerck, Marcel van Spankeren, Martin Haar, Michael Jansen, Mohamed Hamdaoui, Mohammed Mouhouti, Nico van Zoghel, Niklas Tarvajärvi, Oeki Hoekema, Patrick Ax, Paul Kerlin, Paul van Leeuwen, René Smit, Resit Schuurman, Rini Coolen, Roberto Bosveld, Roland Baas, Roy Tular, Sam Hendriks, Sander Duits, Sjoerd Ars, Sjoerd Overgoor, Sven Nieuwpoort, Terry Hendriks, Theo Zwarthoed, Tjalling Dilling.