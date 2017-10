De Graafschap en Go Ahead Eagles zijn sinds de invoering van het betaalde voetbal aardig aan elkaar gewaagd. Beide clubs troffen elkaar in totaal 32 keer. Twaalf keer ging de zege naar Doetinchem, negen keer was de winst voor de club uit Deventer.

De Graafschap was vooral sterk in de zestien thuisoptredens, waarin het in competitieverband slechts drie keer verloor van Go Ahead. De Doetinchemmers zijn zondag op de eigen Vijverberg dan ook licht favoriet in de oostelijke Jupiler League derby. De Graafschap is vrijwel altijd doeltreffend in het eigen stadion. Ook dit jaar. De laatste keer dat de Achterhoekers thuis niet scoorden was afgelopen januari tegen FC Den Bosch: 0-3.