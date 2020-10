De Graafschap start met Seuntjens in beladen clash bij Go Ahead Eagles; basisplek lonkt voor Schuurman

GA Eagles houdt hoofd erbij tegen arm MVV en pakt drie punten met mentale meerwaarde

11 oktober Go Ahead Eagles speelt een prima eerste helft in Maastricht en legt de loper uit voor een simpele overwinning op een zeer pover MVV: 0-2. Behalve de even verdiende als kostbare driepunter koestert trainer Kees van Wonderen vooral de mentale opsteker die de evenaring van een stokoud clubrecord met zich meebrengt.