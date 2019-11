De Graafschap-trainer Snoei blij met kritische Seuntjens: ‘Maar deze reactie was verkeerd’

,,Ralf vervult zijn rol als captain op een geweldige manier. Maar nu uitte hij zijn teleurstelling op de verkeerde manier", zegt Snoei in aanloop naar de beladen clash van zondag (14.30 uur) met Go Ahead Eagles.

Seuntjens liet zijn emoties na de nederlaag van maandag in Wijdewormer de vrije loop voor de camera’s van FOX Sports. De aanvoerder van de Doetinchemse eerstedivisionist sprak stevige taal en verweet ploeggenoten onder andere dat ze niet naar hem luisterden. ,,Hij moet in de kleedkamer mensen ter verantwoording roepen, niet op televisie. Maar de teleurstelling werd hem even te veel, Ralf is een winnaar", zegt Snoei. ,,Hij heeft nog dezelfde avond zijn excuses gemaakt. Hij heeft de jongens op een geweldige manier toegesproken, dat maakte echt indruk. Toen ik voor het seizoen met hem om tafel zat, heb ik Ralf gevraagd vooral zichzelf te blijven. We verlangen van hem dat hij de boel scherp houdt, zonder medespelers te kakken te zetten. Nu ging hij even te ver.”

Revanche

De Graafschap leeft vol revanchegevoelens toe naar de clash met Go Ahead. ,,Zelf heb ik er echt een rotgevoel aan overgehouden, ik hoop de spelers ook”, zegt Snoei over de nederlaag bij Jong AZ. ,,Vooral de manier waarop we verloren, maakte de teleurstelling groot. Voor iedereen. Zelfs mijn buurman, een fanatiek supporter, was deze week even iets minder aardig voor me. Hij had ook gezien dat er van alles aan het spel mankeerde.”

De Graafschap treedt tegen Go Ahead op volle oorlogssterkte aan. Snoei hulde zich vrijdag nog in nevelen over zijn basisformatie. Maar de kans is groot dat Ted van de Pavert, tegen Jong AZ bankzitter vanwege rugklachten, centraal achterin de plek van Jasper van Heertum weer overneemt.

Voetbalgevecht

Snoei beseft dat er door de gebeurtenissen in het verleden extra veel spanning op de wedstrijd staat. In 2015 en 2016 zijn nacompetitieduels tussen de twee volksclubs ontaard in supportersrellen. Bij de laatste ontmoeting, in maart 2018 op de Adelaarshorst, zijn spelers van De Graafschap na de 0-4 zege op het veld aangevallen door doorgedraaide Go Ahead-fans.

,,De wedstrijd is beladen. Ik verwacht dat het een echt voetbalgevecht wordt. Maar wij moeten de baas in eigen huis zijn. Ik vind dat wij deze wedstrijd moeten winnen.”