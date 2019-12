De Graafschap-trainer Snoei na nieuwe domper: ‘Niet zien aankomen’

ReactieDe Graafschap-trainer Mike Snoei riep na de 4-1 thuiszege op Jong PSV over de afhakende concurrenten dat ze het “een beetje spannend vonden worden. Negen dagen later is de Doetinchemse eerstedivisionist, met de 2-1 nederlaag bij Jong AZ en 1-1 tegen Go Ahead Eagles, zelf vijf verliespunten rijker.

,,Twee keer achter elkaar niet winnen, dat mag niet voor een club als De Graafschap’’, erkende Snoei zondag na het gelijkspel tegen GA Eagles. ,,Zeker niet met de selectie die wij hebben. Ik had deze tegenslagen ook niet zien aankomen. Maar er is geen man overboord. Andere teams verspelen ook punten. En we staan nog steeds op een directe promotieplek.’’

De Graafschap, tweede op de ranglijst, staat in de strijd om directe promotie vier punten voor op NAC Breda en FC Volendam. De achterstand op koploper SC Cambuur bedraagt vijf punten.

Snoei kon met het gelijkspel tegen Go Ahead uiteindelijk wel leven. ,,Al vind ik dat er meer in had gezeten en dat we hadden móeten winnen. Voor rust hadden we moeite voetballend onder de druk van Go Ahead uit te komen", zag de coach.

Mentaliteit