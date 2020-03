De Graafschap-trainer Snoei wil strijd en passie zien in clash bij Go Ahead Eagles

De Graafschap-trainer Mike Snoei verwacht zondagmiddag (14.30 uur) veel strijd en passie van zijn ploeg in de beladen clash bij Go Ahead Eagles. De Doetinchemse eerstedivisionist wil zijn goede serie voortzetten met een zege op de rivaal uit Deventer.

,,In zulke wedstrijden draait het om meer dan alleen voetbal”, zegt Snoei, van 2005 tot 2008 trainer van Go Ahead. ,,De ambiance in Deventer is vergelijkbaar met die bij De Graafschap. Het komt aan op strijd. Op passie en beleving. Wij moeten de duels willen winnen. Als wij op de juiste manier met de omstandigheden omgaan, kan het een prachtige wedstrijd worden.”

De coach uit Didam merkt dat het uitduel bij Go Ahead leeft bij zijn spelersgroep. ,,Dit zijn mooie affiches. Ik hoef niemand te motiveren. Maar we hebben het deze week nog wel gehad over wat er gevraagd wordt. Eerst strijd leveren, daarna moeten we voetballend het verschil maken.”

Mystakidis

Snoei hulde zich vrijdag nog in nevelen over zijn opstelling. Maar de kans is groot dat Giannis Mystakdis zijn basisdebuut maakt als linksbuiten. De Griekse aanvaller neemt vermoedelijk de plek in van Stef Nijland. ,,Wij schromen niet aanpassingen te doen als we denken op die manier meer kans op resultaat te hebben. Misschien hebben we nog meer snelheid nodig om Go Ahead te verrassen”, hint de trainer op een mogelijke basisplaats voor Mystakidis.

Ted van de Pavert, vorige week tegen Jong AZ (5-1) ziek aan de kant gebleven, keert terug in het hart van de defensie. Hij neemt de plek van Victor van den Bogert weer in. Mohamed Hamdaoui ontbreekt vanwege een schorsing.

Griep

,,Ik moet de opstelling nog aan de spelers bekendmaken”, zegt Snoei. ,,Ook omdat er in twee dagen nog van alles kan gebeuren. Er zitten een aantal jongens tegen griep aan. Daryl van Mieghem is niet helemaal okselfris. Met Ted gaat het een stuk beter, maar hij is ook nog wat bleek in zijn gezicht. Ik ben dus wel blij dat de wedstrijd deze week pas op zondag is. Dan hebben we nog iets meer tijd fit te worden.”

De Graafschap staat op de tweede plaats in de eerste divisie, een plek die aan het einde van het seizoen goed is voor directe promotie naar de eredivisie. De voorsprong op achtervolger FC Volendam bedraagt zeven punten. Koploper Cambuur heeft vier punten meer. Go Ahead staat op de vijfde plaats.