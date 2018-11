De klinkende cijfers van Go Ahead Eagles spreken boekdelen

Het is woensdagochtend, kort na tienen, als de beste spelers van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie bekend worden. Niemand kijkt er van op dat Go Ahead Eagles de eerste prijzenmarkt van het voetbaljaar domineert. De Deventer club is de revelatie van het seizoen en verovert met aanstekelijk en frivool combinatiespel in korte tijd de harten van de jarenlang bepaald niet verwende fans. Maar de aanvallende schoonheid, gekoppeld aan efficiëntie, is slechts één kant van de medaille. Ook defensief is de roodgele huishouding eindelijk op orde. Met een prima doelman, een voetballende architect en een harde, maar heldere coach is het koploperschap van de Eagles slechts een eerste zoete vrucht die over een half jaar moet leiden tot een perfecte cocktail. De beste competitiestart in vijftig jaar van Go Ahead Eagles gevat in vier cijfermatige succesfactoren.