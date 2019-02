De Kogel diep geraakt door cheques met in totaal 23.778 euro

Voor Leon de Kogel was het een emotionele avond in stadion Galgenwaard. De 27-jarige spits liet wat tranen, maar genoot met volle teugen van ‘zijn’ benefietwedstrijd tussen Jong FC Utrecht en GA Eagles (2-4).

De Kogel verscheen voor het eerst in jaren weer op het veld van FC Utrecht, de club waar hij in 2011 debuteerde en direct scoorde tegen FC Twente. ,,Het is geweldig om hier te zijn’’, zegt De Kogel direct na de wedstrijd aan de rand van het veld. Bijna iedere supporter wil wat van hem. Is het geen handtekening, dan wel een foto of knuffel. ,,Mooi man dit… Er zijn ook veel meer mensen dan ik had verwacht. Ik heb er geen woorden voor hoe geweldig dit is.’’

Cameraploegen

Met zijn krukken baant De Kogel - die op 11 juni van afgelopen jaar zwaar gewond raakte bij een auto-ongeluk op Malta - zich een weg naar boven richting de catacomben waar nieuwe cameraploegen weer op hem staan te wachten. In de uren ervoor kreeg De Kogel twee cheques van in totaal ruim 23.000 euro. ,,Absurd… Dat is toch niet normaal zo’n bedrag?’’ De Kogel vraagt het zich hardop af. ,,Het voelt ongelooflijk fijn om zo’n geweldige steun in de rug te krijgen van de supporters van FC Utrecht en Go Ahead, de clubs waar ik mijn mooiste tijd als voetballer heb beleefd. Dit tekent maar weer eens wat voor mooie en betrokken volksclubs dit zijn.”

Eerbetoon

De Kogel kampt na het ongeluk met zwaar beenletsel en een volledig kapotte knie. Voetballen zit er nooit meer in voor de oud-spits, die in de financiële problemen raakte vanwege de torenhoge medische en juridische kosten. De vraag is zelfs of hij ooit nog normaal kan lopen. Het eerbetoon op de maandagavond voor een kleine duizend fans raakt De Kogel diep. ,,Ik vind dit zo mooi…’’ Met dank aan Carolien van Meel. Zij stond als supporter van FC Utrecht aan de basis van alle inzamelingsacties, waaraan behalve supporters van GA Eagles ook fans van onder meer PEC Zwolle en De Graafschap hun steentje bijdroegen. ,,Dat fans zo’n mooi bedrag voor me hebben ingezameld, is echt een geschenk voor me.”,