Het duurde zeven weken, maar Leon de Kogel keert vrijdagavond terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles. De spits vervangt in de lastige uitwedstrijd tegen Telstar (aftrap 20.00 uur) Givan Werkhoven, die de voorgaande vijf duels mocht starten van trainer Leon Vlemmings.

Een luxe-keuze, oordeelt Vlemmings. ,,De groep raakt steeds fitter en de concurrentie neemt toe. Ik moet keuzes maken en dan kies ik toch voor Leon de Kogel. Givan heeft het de laatste weken op zich prima gedaan, maar Leon is als spits net wat verder. Ook logisch gezien hun ervaring en leeftijd. De Kogel is een ander soort spits en meer een aanspeelpunt, waarbij Sam Hendriks ook goed kan renderen.’’

De Kogel begon op 15 september thuis tegen Cambuur voor de laatste keer in het basiselftal. De rijzige spits raakte begin september tegen Helmond Sport al geblesseerd aan de hamstring. De kwetsuur leek mee te vallen, maar na het uurtje spelen tegen Cambuur keerden de problemen terug en bleef De Kogel een maand aan de kant. Sindsdien waren het vooral invalbeurten waarmee de spits zich tevreden moest stellen.

Serie

Vlemmings onderkent het belang van de wedstrijd tegen Telstar. GA Eagles is cijfermatig bezig aan een prima serie en pakte veertien punten uit de laatste zes duels. Na Telstar-uit gaat de Jupiler League twee weken op slot vanwege de interlandperiode. Een nederlaag in Velsen-Zuid zou afbreuk doen aan de positieve teneur in Deventer. ,,Dat heb ik mijn spelers ook voor gehouden’’, bekende Vlemmings. ,,De eerste periode wordt voor mijn gevoel eigenlijk pas na Telstar afgesloten. Het zou lekker zijn als je de twee wedstrijdloze weken met een resultaat ingaat.’’ Telstar is bezig aan een prima seizoen, staat gedeeld derde in de eerste divisie en verloor pas één keer (van Fortuna Sittard, 0-6). ,,Ik heb respect voor elke tegenstander’’, aldus Vlemmings. ,,Maar wij gaan naar Telstar om te winnen.’’

Verbeteren

Dan zal GA Eagles beter moeten spelen dan uit bij Fortuna Sittard en in de eerste helft tegen Jong AZ. Ook Vlemmings ziet de wisselvalligheid in het Deventer spel. ,,Natuurlijk is er nog genoeg te verbeteren en moeten we als team stappen maken. Maar er gaan ook heel veel dingen goed. We hebben de beste keeper van de competitie, de topscorer en we pakken de laatste weken veel punten. Die lijn moeten we doorzetten.’’

Blessures

Xandro Schenk is de grote afwezige tegen Telstar. De aanvoerder kampt met een zogenaamde enkeldistorsie, een verzwikking van de enkel, waarbij het weefsel rondom het gewricht beschadigd is. Schenk liep de blessure op in het bekertreffen met Fortuna Sittard. Hij wordt klaargestoomd voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht op 17 november. Sam Beukema neemt de plek van Schenk centraal in de defensie weer in.

Stefano Beltrame (hamstring), Shadrach Eghan (kuit) en Lum Rexhepi (niet fit) zijn er ook nog niet bij in Velsen-Zuid. Het trio is in de laatste fase van hun revalidatie, maar nog niet klaar om toe te treden tot de wedstrijdselectie van GA Eagles.