De Koning regeert ook in Venlo en kijkt uit naar bekerduel met oude club GA Eagles

UPDATE KNVB heeft piëteit met GA Eagles: wedstrijd tegen TOP Oss uitgesteld en zondag live op televisie

8 januari Het door Covid-19 geteisterde Go Ahead Eagles komt vanavond niet in actie tegen TOP Oss. Het duel is door voetbalbond KNVB zojuist op verzoek van de Deventer eerstedivisionist van de kalender geschrapt. De wedstrijd wordt nu zondag (aftrap 20.15 uur) gespeeld.