De laatste ‘Brabo-Eagle’ moet zijn weg weer vinden

Even wegdutten op de achterbank, een biertje drinken in het supportershome na een overwinning of slap ouwehoeren met zijn streekgenoten op weg naar huis. Het is er allemaal niet meer bij voor Richard van der Venne. De Ossenaar vormde vorig seizoen met Istvan Bakx, Paco van Moorsel en Bruno Andrade een carpoolclubje, dat samen op en neer ging tussen Noord-Brabant en Deventer. Maar een jaar later ziet de wereld er plots heel anders uit voor Van der Venne, nu hij als enige ‘Brabo-Eagle’ is overgebleven in de selectie van Go Ahead Eagles.