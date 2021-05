De laatste uren van een historische en krankzinnige avond: tot tranen geroerd GA Eagles in extase

De tranen druppelen over de wangen. Twee keepers, twee verhalen, dezelfde emoties. De handen van Mitchel Michaelis trillen als het zilveren schild de lucht in gaat, de lach spoelt de brok in de keel weg. Niet de captains Jeroen Veldmate of Sam Beukema, niet de clean-sheet-koning Jay Gorter, maar de 27-jarige Volendammer mag op de Kralingse grond van Woudestein de promotie van de Deventer club bezegelen. Het tekent de eenheid en teamgeest bij het hechte gezelschap van trainer Kees van Wonderen. Michaelis speelde weliswaar maar één wedstrijd voor Go Ahead Eagles, het diep menselijk leed wat hem overkwam met het verlies van zoontje Jax raakte de Deventer ploeg diep in de ziel. Met het zilveren schild in de knuisten van Michaelis werd een bewogen jaar afgesloten en toonde dit GA Eagles zijn grote hart.