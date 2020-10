De transfermarkt is gesloten: hoe ziet selectie van GA Eagles er nu uit?

VIDEO Legendari­sche clubkreten en historie op herbouwde stadion­muur GA Eagles: ‘Dit heeft iets Liverpool-ach­tigs’

20 september ‘Eagles till I die', 'Komoptan!’, ‘Biet'm in de rugge’... Wie met de auto vanaf de Veenweg de Vetkampstraat opdraait, tuft sinds zaterdag langs karakteristieke GA Eagles-kreten én stadionhistorie. Zilverkleurig gegraveerd in zwarte granieten panelen. Elf stuks. Het is de kers op de taart voor de herbouwde stadionmuur bij De Adelaarshorst.