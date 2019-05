De tv-gelden verdeeld: PEC Zwolle 12e, GA Eagles bij promotie 16e

Enkelbles­su­re oud-Eagle Beltrame lijkt mee te vallen

20 mei De enkelblessure, waarmee Stefano Beltrame zondagmiddag uitviel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), lijkt mee te vallen. De Italiaanse nummer tien van FC Den Bosch heeft goede hoop dat hij woensdag in de return van de halve finale in de play-offs gewoon weer mee kan doen.