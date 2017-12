De val van GA Eagles-trainer Leon Vlemmings gevangen in vijf momenten

Zo snel mogelijk terugkeren naar de eredivisie is het beoogde doel. Maar op 3 december slaat voor Leon Vlemmings het grote boek bij Go Ahead Eagles alweer dicht.

De 47-jarige trainer heeft samen met Dennis Bekking ambitieuze plannen, maar raakt in Deventer verstrikt in een chaotisch web van de beschadigde technisch manager, falende spelers met een krasje en een achterban die niet rust voor het zijn gelijk heeft gehaald.

Moeizame maanden

En dus loopt de carrière van Vlemmings na zes moeizame maanden in De Adelaarshorst begin december een buts op. Want zijn vroegtijdige vertrek bij GA Eagles mag dan pas zijn eerste ontslag als trainer zijn, het linkerrijtje van de eerste divisie haalde de oefenmeester ook nog nooit. Na mislukte exercities bij FC Eindhoven en Excelsior was dat in Deventer gezien de financiële mogelijkheden wel het minste wat van de Brabander mocht worden gevraagd. De val van Vlemmings, gevangen in vijf momenten.

- 8 mei 2017 aanstelling Leon Vlemmings -

Een dag na de degradatie uit de eredivisie op 7 mei verschijnt Leon Vlemmings op het toneel. Een slimme bliksemafleider van de clubleiding waarmee het negativisme verstomt. Toch is er twijfel over de Brabander. Een cynicus stelt op social media kort na zijn presentatie dat een trainer uit de koker van Dennis Bekking wel haast moet falen in De Adelaarshorst. Dat is te kort door de bocht en ook onterecht.

Missers

Het aantal sportieve missers op het spelersfront mag dit seizoen dan aanzienlijk zijn, de komst van Vlemmings wordt bestuurlijk breed gedragen in Deventer. Hoewel de achterban weinig moet hebben van moderne snufjes als drone, laptop en videoanalyse , krijgt Vlemmings het voordeel van de twijfel. De coach durft de taal van het volk te spreken en loopt niet weg voor de supporters. Eind mei laat Vlemmings zijn gezicht al zien op de supportersavond en kweekt goodwill. De uitspraak dat De Adelaarshorst een onneembare vesting moet worden zal hem echter nog lang achtervolgen.

- 11 augustus: Almere City-GAE 5-1 -

De eerste waarschuwing dat een slecht seizoen dreigde werd een week voor de competitiestart gegeven door Almere City. In en geheime oefenwedstrijd krijgt GA Eagles niet alleen genadeloos klop, ook voetballend rammelt het aan alle kanten. Het elftal heeft geen vastomlijnd idee, zoals eigenlijk de hele voorbereiding van plakband aan elkaar hangt en er - behalve tegen drie amateurteams - geen wedstrijd wordt gewonnen.

Blessures

De blessures bij bepalende aankopen Corbin-Ong en Eghan nopen Vlemmings zelfs tot het overhevelen van vijf beloften naar de eerste selectie. Het vijftal is talentvol, maar moet vooral de fysieke gaten dichten in de onevenwichtige selectie. De vingerwijzing uit Almere wordt onvoldoende opgepakt.

-29 september: GAE-Almere City 2-1 -

De zevende wedstrijd al en pas de eerste zege van het seizoen, GA Eagles heeft er 42 dagen op moeten wachten. Zes weken vol blessureleed, maar soms ook sportief onbegrijpelijke keuzes van Vlemmings. Op de achtergrond ingefluisterd door de dan al onder verbaal vuur liggende Bekking, die – ten onrechte - vindt dat er meer dan voldoende verdedigers beschikbaar zijn. Door Joey Suk echter wekenlang weg te moffelen als rechtsback haalt Vlemmings het gif uit zijn eigen middenrif.

Voetbalvernuft

Met Overgoor, Hölscher, Eghan, Beltrame en Langedijk staat er weliswaar voldoende voetbalvernuft op het veld, de benodigde passievolle balafpakker ontbreekt. Tegen Almere City valt de puzzel eindelijk in elkaar als Hölscher geblesseerd afhaakt en Suk doorschuift naar de middenlinie. De Deventenaar jaagt eigenhandig de Flevolanders de Adelaarshorst uit en bewijst dat de geluksfactor niet zelden bepalend kan zijn voor een trainer. De drie zeges en een gelijkspel die volgen op Almere-thuis lijken GA Eagles en Vlemmings in de gouden oktobermaand te katapulteren richting top van de Jupiler League. Maar schijn bedriegt.

- 3 november: Telstar-GAE 3-1 -

Aan de boorden van de Noordzee gaat Vlemmings voor het eerst kopje onder. Op een ongekend slechte voetbalavond blijft de top vijf buiten bereik en wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat GA Eagles een chronisch gebrek aan verdedigende kwaliteit heeft. Als aanvoerder Schenk wegvalt, moet een tiener invallen. In september gebeurt dat al als Ketting geblesseerd afhaakt.

Gokjes

Natuurlijk moest de selectie vanaf de grond worden opgebouwd na de degradatie, maar de gokjes in het aankoopbeleid van Bekking en Vlemmings pakken verkeerd uit. Eghan, Hölscher en Beltrame zijn eigenlijk te goed voor dit Go Ahead, maar hebben nog nagenoeg niets van hun brille laten zien. Alleen Stevens en Ketting renderen als aankoop. Voor de rest kampt Vlemmings met een ondermaatse ploeg en begint in november de vrije val die zonder een plan B als parachute niet meer te stoppen blijkt.

- 1 december: FC Den Bosch-GAE 3-0 -

Het torenhoge verwachtingspatroon in Deventer hangt als een verlammende deken over GA Eagles. Na het blamarende 0-3 verlies thuis tegen FC Dordrecht en een week later de nederlaag in Sittard, kan Hans de Vroome alle ellende na het démasque in Den Bosch niet langer aanzien en zijn de dagen van Vlemmings geteld. Een week eerder is manager Bekking dan al afgeserveerd. Dat Vlemmings bij aanvang van het seizoen koos voor de twee spitsen De Kogel en Hendriks als duo is begrijpelijk, alleen is De Kogel bijna de helft van de tijd afwezig en een rechterflankspeler wordt node gemist.

Eerder ingrijpen

Omschakelen blijkt simpelweg niet mogelijk, al had Vlemmings veel eerder moeten ingrijpen in zijn voetbalvisie en systeem. Zonder Bekking die over zijn schouder meekijkt én op aandringen van zijn spelers durft Vlemmings voor het duel in Den Bosch tactisch wel aanpassingen te doen. Die oekaze komt te laat. Zijn onmachtige en dolende elftal sjokt apathisch en aangeslagen door De Vliert en laat de trainer glashard vallen.