De Vroome: GA Eagles zoekt samenwerking in buitenland

Directeur Hans de Vroome en GA Eagles zoeken in 2018 toenadering tot een buitenlandse topclub. Manchester City is een van de gegadigden voor een mogelijke samenwerking.

Dat laat De Vroome zaterdag weten in het grote eindejaarsinterview in dagblad de Stentor. ,,Bij Manchester City heb ik nog contacten’’, aldus De Vroome, die Paul Bosvelt begin december als technisch adviseur heeft aangesteld bij GA Eagles. De oud-international van Oranje speelde meerdere seizoenen bij Manchester City. ,,Een paar jaar geleden zijn ook mensen van die club in Deventer geweest. Manchester City heeft destijds gekozen om de samenwerking aan te gaan met NAC, maar onze contacten zijn nog goed. Niet voor niets zijn we met City ook bezig om voor de tweede seizoenshelft een aanvaller naar Deventer te halen. Het zou mooi zijn als we de komende periode structurele samenwerking kunnen vinden met zo’n grote buitenlandse club.’’

Nek uitsteken

De Vroome weet dat hij als nieuwe directeur in de Adelaarshorst nadrukkelijk zijn nek uitsteekt. De Vroome behoedde de club in 2002 al eens van de financiële afgrond, nu moet er sportief een wederopbouw plaatsvinden. ,,Ik kon het niet langer aanzien en als ik eerlijk ben, voel ik dat al anderhalf jaar zo. Sportief zat de ploeg onder Leon Vlemmings aan de grond, veel dieper kon Go Ahead niet meer zinken. Er moest wat gebeuren om de boel vlot te trekken en ik zag niemand anders dan mezelf om die klus te klaren.’’

Afbreukrisico